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    В Турции вооруженный конфликт между двумя семьями привел к ранению 11 человек

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 03:13
    В Турции вооруженный конфликт между двумя семьями привел к ранению 11 человек

    В районе Мамак турецкой столицы Анкары ссора между двумя семьями переросла в вооруженное столкновение.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел на улице Ятык-Муслук.

    В результате конфликта пострадали 11 человек из обеих семей. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в больницу.

    Причина ссоры пока не раскрывается. По имеющимся данным, в ходе столкновения применялись как огнестрельное, так и холодное оружие.

    Вооруженный инцидент Пострадавшие (раненые) Анкара (Турция)
    Ankarada iki ailə arasında silahlı davada 11 nəfər yaralanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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