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    Ankarada iki ailə arasında silahlı davada 11 nəfər yaralanıb

    Region
    • 15 noyabr, 2026
    • 03:01
    Ankarada iki ailə arasında silahlı davada 11 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin paytaxtı Ankaranın Mamak rayonunda iki ailə arasında baş verən mübahisə silahlı davaya çevrilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Yatık Musluk küçəsində baş verib.

    Dava nəticəsində hər iki ailənin üzvləri olmaqla, ümumilikdə 11 nəfər yaralanıb. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Mübahisənin səbəbi açıqlanmasa da, münaqişə zamanı həm odlu silahdan, həm də bıçaqdan istifadə edildiyi bildirilir.

    Mübahisə Silahlı toqquşma Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции вооруженный конфликт между двумя семьями привел к ранению 11 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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