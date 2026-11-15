Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    МИД Ирана обвинил США в попытке снять с себя ответственность за начало войны

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 01:41
    МИД Ирана обвинил США в попытке снять с себя ответственность за начало войны

    Американские официальные лица утверждают, что войну с Ираном начали не США, а Исламская революция 1979 года.

    Как сообщает Report, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на своей странице в соцсети X.

    "Новый обманчивый нарратив, который американские официальные лица продвигают, чтобы уйти от ответственности за действия против Ирана, заключается в следующем: войну с Ираном начала не Америка, а Исламская революция 1979 года!" - заявил он.

    Багаи напомнил, что за девять месяцев, в течение которых продолжались переговоры, США дважды проводили военные операции против Ирана.

    "Они убили верховного лидера Ирана (Али Хаменеи) и высокопоставленных должностных лиц, стали причиной гибели и ранений наших женщин и детей, разрушили нашу жизненно важную инфраструктуру.

    Оказавшись в военно-политическом тупике, администрация США теперь пытается не только отрицать свою ответственность за развязывание войны, но и скрыть неспособность достичь поставленных целей, создавая видимость победы", - отметил представитель МИД.

    По его словам, говоря об истоках конфликта, США следует вспоминать не 1979-й, а 1953 год.

    Напомним, что в августе 1953 года в Иране при поддержке Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и британской разведки MI6 произошел государственный переворот, известный как операция "Аякс". В результате премьер-министр Мохаммед Мосаддык был свергнут, а абсолютная власть шаха Мохаммеда Резы Пехлеви восстановлена.

    Исмаил Багаи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İsmayıl Bəqai: ABŞ ilə münaqişə 1979 yox, 1953-cü ildə başlayıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    02:49
    Во Франции на акциях протеста задержали более 200 человек
    Другие страны
    02:42
    Александар Вучич возглавил парламентскую фракцию в Сербии
    Другие страны
    02:22
    Фото
    КСИР сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе
    В регионе
    01:47
    Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс
    Футбол
    01:41
    МИД Ирана обвинил США в попытке снять с себя ответственность за начало войны
    В регионе
    01:17
    Во Франции сообщили об утечке данных 22 млн человек после кибератаки
    Другие страны
    00:52
    Кушнер сообщил о новых предложениях по урегулированию российско-украинского конфликта
    Другие страны
    00:24
    Риши Сунак призвал Британию готовиться к ударам по российским базам в Арктике
    Другие страны
    00:03
    Азербайджанские гимнасты завоевали бронзу на соревнованиях в Китае
    Индивидуальные
    Лента новостей