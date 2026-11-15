Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи.

Как сообщает Report, в лигах A и B прошли восемь встреч.

В четвертой группе лиги A сборная Норвегии на своем поле обыграла Уэльс со счетом 3:1.

В другом матче группы сборная Дании разгромила Португалию - 4:1.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

14 ноября

V тур

Лига A

Группа 4

Норвегия - Уэльс - 3:1

Португалия - Дания - 1:4

Положение в группе: Португалия - 12 очков, Дания - 9, Норвегия - 6, Уэльс - 3.

Лига B

Группа 2

Грузия - Венгрия - 0:2

Северная Ирландия - Украина - 1:0

Турнирная таблица: Северная Ирландия - 11 очков, Венгрия - 10, Украина - 4, Грузия - 2.

Группа 3

Косово - Израиль - 0:0

Австрия - Ирландия - 1:0

Турнирная таблица: Австрия - 11 очков, Косово - 6, Ирландия - 5, Израиль - 3.

Группа 4

Румыния - Польша - 2:1

Швеция - Босния и Герцеговина - 3:2

Турнирная таблица: Швеция - 13 очков, Босния и Герцеговина - 8, Польша - 4, Румыния - 3.