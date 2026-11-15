Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс
- 15 ноября, 2026
- 01:47
Будьте в курсе главных новостей!
В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи.
Как сообщает Report, в лигах A и B прошли восемь встреч.
В четвертой группе лиги A сборная Норвегии на своем поле обыграла Уэльс со счетом 3:1.
В другом матче группы сборная Дании разгромила Португалию - 4:1.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
14 ноября
V тур
Лига A
Группа 4
Норвегия - Уэльс - 3:1
Португалия - Дания - 1:4
Положение в группе: Португалия - 12 очков, Дания - 9, Норвегия - 6, Уэльс - 3.
Лига B
Группа 2
Грузия - Венгрия - 0:2
Северная Ирландия - Украина - 1:0
Турнирная таблица: Северная Ирландия - 11 очков, Венгрия - 10, Украина - 4, Грузия - 2.
Группа 3
Косово - Израиль - 0:0
Австрия - Ирландия - 1:0
Турнирная таблица: Австрия - 11 очков, Косово - 6, Ирландия - 5, Израиль - 3.
Группа 4
Румыния - Польша - 2:1
Швеция - Босния и Герцеговина - 3:2
Турнирная таблица: Швеция - 13 очков, Босния и Герцеговина - 8, Польша - 4, Румыния - 3.