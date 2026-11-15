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    Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс

    Футбол
    • 15 ноября, 2026
    • 01:47
    Лига наций УЕФА: Дания разгромила Португалию, Норвегия обыграла Уэльс

    В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоялись очередные матчи.

    Как сообщает Report, в лигах A и B прошли восемь встреч.

    В четвертой группе лиги A сборная Норвегии на своем поле обыграла Уэльс со счетом 3:1.

    В другом матче группы сборная Дании разгромила Португалию - 4:1.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    14 ноября

    V тур

    Лига A

    Группа 4

    Норвегия - Уэльс - 3:1

    Португалия - Дания - 1:4

    Положение в группе: Португалия - 12 очков, Дания - 9, Норвегия - 6, Уэльс - 3.

    Лига B

    Группа 2

    Грузия - Венгрия - 0:2

    Северная Ирландия - Украина - 1:0

    Турнирная таблица: Северная Ирландия - 11 очков, Венгрия - 10, Украина - 4, Грузия - 2.

    Группа 3

    Косово - Израиль - 0:0

    Австрия - Ирландия - 1:0

    Турнирная таблица: Австрия - 11 очков, Косово - 6, Ирландия - 5, Израиль - 3.

    Группа 4

    Румыния - Польша - 2:1

    Швеция - Босния и Герцеговина - 3:2

    Турнирная таблица: Швеция - 13 очков, Босния и Герцеговина - 8, Польша - 4, Румыния - 3.

    Лига наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
    UEFA Millətlər Liqası: Portuqaliya öz meydanında Danimarkaya böyük hesabla uduzub
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