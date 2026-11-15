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    UEFA Millətlər Liqası: Portuqaliya öz meydanında Danimarkaya böyük hesabla uduzub

    Futbol
    • 15 noyabr, 2026
    • 01:41
    UEFA Millətlər Liqası: Portuqaliya öz meydanında Danimarkaya böyük hesabla uduzub

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A və B Liqalarında 8 qarşılaşma baş tutub.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    14 noyabr

    V tur

    A Liqası

    4-cü qrup

    21:00. Norveç – Uels 3:1

    23:45. Portuqaliya – Danimarka 1:4

    Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 9, Norveç - 6, Uels - 3,

    B Liqası

    2-ci qrup

    21:00. Gürcüstan – Macarıstan 0:2

    23:45. Şimali İrlandiya – Ukrayna 1:0

    Xal durumu: Şimali İrlandiya - 11, Macarıstan - 10, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.

    3-cü qrup

    18:00. Kosovo – İsrail 0:0

    23:45. Avstriya – İrlandiya 1:0

    Xal durumu: Avstriya - 11, Kosovo - 6, İrlandiya - 5, İsrail - 3.

    4-cü qrup

    23:45. Rumıniya – Polşa 2:1

    23:45. İsveç - Bosniya və Herseqovina 3:2

    Xal durumu: İsveç - 13, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 3.

    Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı (UEFA) UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Portuqaliya millisi
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