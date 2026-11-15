UEFA Millətlər Liqası: Portuqaliya öz meydanında Danimarkaya böyük hesabla uduzub
- 15 noyabr, 2026
- 01:41
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A və B Liqalarında 8 qarşılaşma baş tutub.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
14 noyabr
V tur
A Liqası
4-cü qrup
21:00. Norveç – Uels 3:1
23:45. Portuqaliya – Danimarka 1:4
Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 9, Norveç - 6, Uels - 3,
B Liqası
2-ci qrup
21:00. Gürcüstan – Macarıstan 0:2
23:45. Şimali İrlandiya – Ukrayna 1:0
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 11, Macarıstan - 10, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.
3-cü qrup
18:00. Kosovo – İsrail 0:0
23:45. Avstriya – İrlandiya 1:0
Xal durumu: Avstriya - 11, Kosovo - 6, İrlandiya - 5, İsrail - 3.
4-cü qrup
23:45. Rumıniya – Polşa 2:1
23:45. İsveç - Bosniya və Herseqovina 3:2
Xal durumu: İsveç - 13, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 3.