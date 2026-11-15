КСИР сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе

К югу от Ормузского пролива на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, после чего суда охватил сильный пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Два танкера, отключив навигационные системы и системы автоматической идентификации, попытались тайно пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, однако подорвались на морских минах и загорелись", - говорится в сообщении КСИР.

Отмечается, что после этого еще два танкера, пытавшиеся скрытно пройти через пролив, подчинились предупреждениям КСИР и вернулись в сторону Персидского залива.

Напомним, что в ходе аналогичных инцидентов иранская сторона утверждала, что нефтяные танкеры подрывались на минах в Ормузском проливе. В то же время Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщал о поражении судов неизвестными снарядами.