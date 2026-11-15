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    КСИР сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 02:22
    КСИР сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе

    К югу от Ормузского пролива на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, после чего суда охватил сильный пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    "Два танкера, отключив навигационные системы и системы автоматической идентификации, попытались тайно пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, однако подорвались на морских минах и загорелись", - говорится в сообщении КСИР.

    Отмечается, что после этого еще два танкера, пытавшиеся скрытно пройти через пролив, подчинились предупреждениям КСИР и вернулись в сторону Персидского залива.

    Напомним, что в ходе аналогичных инцидентов иранская сторона утверждала, что нефтяные танкеры подрывались на минах в Ормузском проливе. В то же время Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщал о поражении судов неизвестными снарядами.

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    Hörmüz boğazının cənubunda iki neft tankeri minaya düşərək partlayıb
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