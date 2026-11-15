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    Во Франции на акциях протеста задержали более 200 человек

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 02:49
    Во Франции на акциях протеста задержали более 200 человек

    Во Франции в ходе массовых акций протеста против роста цен и полицейского насилия задержали 219 человек.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, такие данные Министерство внутренних дел страны.

    В Париже были задержаны 22 человека, в том числе трое несовершеннолетних. Основаниями для задержаний преимущественно стали ношение предметов, классифицируемых как оружие, оскорбления и нарушение установленных ограничений на пребывание в определенных местах или участие в демонстрациях.

    В ходе беспорядков, возникших в разных частях страны, легкие травмы получили 10 сотрудников полиции. Информации о пострадавших среди демонстрантов не поступало.

    По данным МВД Франции, в протестных акциях по всей стране приняли участие 106 тыс. человек, из которых 24 тыс. вышли на улицы Парижа.

    Организаторы протестов из числа студенческих и школьных объединений приводят более высокие цифры. По их оценкам, число участников манифестаций по всей Франции достигло 200 тыс. человек, в том числе 100 тыс. в столице.

    Акции протеста во Франции МВД Франции
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