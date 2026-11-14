В ходе сегодняшних акций протеста во Франции задержаны 23 человека

Во Франции 14 ноября начались очередные массовые акции протеста на фоне роста недовольства дороговизной жизни и другими социальными и политическими обстоятельствами.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, в Париже одновременно проходят три отдельные акции: протест против законопроекта о расширении права полиции на применение оружия, международный марш против насилия в отношении детей и митинг движения "Желтые жилеты".

Шествие столичных демонстрантов мирно стартовало с площади Республики, продолжилось через площадь Бастилии до площади Нации.

По данным МВД Франции, днем в районе Парижа в 55 акциях участвовали около 8,9 тыс. человек. Были задержаны 23 человека, проведено более 2 тыс. проверок.

По различным оценкам, в акциях протеста в Париже всего могут принять участие от 30 тыс. до 60 тыс. человек, а всего по стране запланировано от 50 до 60 шествий. Для обеспечения общественного порядка власти мобилизовали около 70 тыс. полицейских и жандармов.

В ряде городов, включая Лион и Руан, зафиксирован рост напряжнности и произошли столкновения между демонстрантами и полицией. В Нанте правоохранители применили слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции. В то же время в Тулузе демонстрация прошла преимущественно мирно.

Протестующие выступают против роста стоимости жизни, требуют повышения зарплат и стипендий, улучшения условий образования и защиты социальных прав. Отдельное недовольство вызывает законопроект, касающийся применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.

На фоне продолжающихся протестов французские профсоюзы также призвали к всеобщей забастовке во вторник, 17 ноября.