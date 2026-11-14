Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В ходе сегодняшних акций протеста во Франции задержаны 23 человека

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 19:30
    В ходе сегодняшних акций протеста во Франции задержаны 23 человека

    Во Франции 14 ноября начались очередные массовые акции протеста на фоне роста недовольства дороговизной жизни и другими социальными и политическими обстоятельствами.

    Как передает Report со ссылкой на BFMTV, в Париже одновременно проходят три отдельные акции: протест против законопроекта о расширении права полиции на применение оружия, международный марш против насилия в отношении детей и митинг движения "Желтые жилеты".

    Шествие столичных демонстрантов мирно стартовало с площади Республики, продолжилось через площадь Бастилии до площади Нации.

    По данным МВД Франции, днем в районе Парижа в 55 акциях участвовали около 8,9 тыс. человек. Были задержаны 23 человека, проведено более 2 тыс. проверок.

    По различным оценкам, в акциях протеста в Париже всего могут принять участие от 30 тыс. до 60 тыс. человек, а всего по стране запланировано от 50 до 60 шествий. Для обеспечения общественного порядка власти мобилизовали около 70 тыс. полицейских и жандармов.

    В ряде городов, включая Лион и Руан, зафиксирован рост напряжнности и произошли столкновения между демонстрантами и полицией. В Нанте правоохранители применили слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции. В то же время в Тулузе демонстрация прошла преимущественно мирно.

    Протестующие выступают против роста стоимости жизни, требуют повышения зарплат и стипендий, улучшения условий образования и защиты социальных прав. Отдельное недовольство вызывает законопроект, касающийся применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.

    На фоне продолжающихся протестов французские профсоюзы также призвали к всеобщей забастовке во вторник, 17 ноября.

    Акции протеста во Франции
    Fransada bugünkü etiraz aksiyaları zamanı 23 nəfər saxlanılıb
    Paris protests draw nearly 9,000 participants; 23 detained
    44 filmi
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