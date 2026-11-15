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    Fransada etiraz aksiyalarında 200-dən çox adam saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 03:10
    Fransada etiraz aksiyalarında 200-dən çox adam saxlanılıb

    Fransada qiymət artımına və polis zorakılığına qarşı keçirilən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı 219 nəfər saxlanılıb.

    "Report" BFMTV telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu məlumatı ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) açıqlayıb.

    Parisdə 22 nəfər, o cümlədən üç yetkinlik yaşına çatmayan şəxs saxlanılıb. Saxlanılmalara silah kimi təsnif edilən əşyaların daşınması, təhqir, müəyyən yerlərdə olmaq və ya nümayişlərdə iştirak etmək üçün müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərin pozulması səbəb olub.

    Ölkənin müxtəlif yerlərində baş verən iğtişaşlar zamanı 10 polis əməkdaşı yüngül xəsarət alıb. Nümayişçilər arasında zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.

    Fransa DİN-in məlumatına görə, bütün ölkə üzrə etiraz aksiyalarında 106 min nəfər iştirak edib, onlardan 24 mini Paris küçələrinə çıxıb.

    Tələbə və məktəbli birliklərindən olan etiraz təşkilatçıları daha yüksək rəqəmlər təqdim edirlər. Onların hesablamalarına görə, bütün Fransa üzrə nümayiş iştirakçılarının sayı 200 min nəfərə, o cümlədən paytaxtda 100 minə çatıb.

    Fransada etiraz aksiyaları Saxlanılanlar İğtişaşlar
    Во Франции на акциях протеста задержали более 200 человек
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