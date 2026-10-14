Сборная Азербайджана по боксу U-17 заняла третье место на ЧЕ

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Юношеская сборная Азербайджана по боксу U-17 заняла третье место на чемпионате Европы в Будве (Черногория).

Об этом Report сообщили в Федерация бокса Азербайджана.

Команда завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Национальная сборная Азербайджана также заняла четвертое место в общем командном зачете среди юношей и девушек.

Отметим, что представители Азербайджана завоевали в общей сложности 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на чемпионате Европы.

Мухаммедали Истамов (57 кг), Джамиля Мурадлы (57 кг) удостоились золота, Хасрат Мамедов (46 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг), Сяма Аббасова (66 кг) завоевали серебро, Гардаш Рагимов (54 кг), Хидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (+80 кг) - бронзу.