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    Сборная Азербайджана по боксу U-17 заняла третье место на ЧЕ

    Индивидуальные
    • 14 октября, 2026
    • 16:16
    Сборная Азербайджана по боксу U-17 заняла третье место на ЧЕ

    Юношеская сборная Азербайджана по боксу U-17 заняла третье место на чемпионате Европы в Будве (Черногория).

    Об этом Report сообщили в Федерация бокса Азербайджана.

    Команда завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

    Национальная сборная Азербайджана также заняла четвертое место в общем командном зачете среди юношей и девушек.

    Отметим, что представители Азербайджана завоевали в общей сложности 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на чемпионате Европы.

    Мухаммедали Истамов (57 кг), Джамиля Мурадлы (57 кг) удостоились золота, Хасрат Мамедов (46 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг), Сяма Аббасова (66 кг) завоевали серебро, Гардаш Рагимов (54 кг), Хидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (+80 кг) - бронзу.

    Чемпионат Европы по боксу Федерация бокса Азербайджана
    Azərbaycanın oğlanlardan ibarət boks millisi Avropa çempionatında üçüncü yeri tutub
    Azerbaijan boys' U17 boxing team finishes third at European Championships
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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