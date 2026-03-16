Rusiya Zaporojye və Xersona zərbələr endirib, yaralılar var
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 11:25
Rusiya qoşunlarının Ukraynanın Xerson və Zaporojye vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 11 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i Vilayət Hərbi Administrasiyalarının rəhbərlərinə istinadən məlumat yayıb.
Zaporojye vilayət hərbi administrasiyasının rəisi İvan Fyodorov bildirib ki, Zaporojyenin bombalanması nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb.
Eyni zamanda, Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Aleksandr Prokudin qeyd edib ki, hücumlar nəticəsində beş mülki şəxs yaralanıb.
