ВС РФ нанесли удары по Запорожью и Херсону, есть раненые

В результате ударов российских войск по Херсонской и Запорожским областям Украины 11 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителей областных военных администраций (ОВА).

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате бомбардировки Запорожья пострадали 6 человек.

В то же время глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что пять мирных жителя получили ранения в результате атак.