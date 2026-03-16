    ВС РФ нанесли удары по Запорожью и Херсону, есть раненые

    • 16 марта, 2026
    • 11:17
    ВС РФ нанесли удары по Запорожью и Херсону, есть раненые

    В результате ударов российских войск по Херсонской и Запорожским областям Украины 11 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителей областных военных администраций (ОВА).

    Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате бомбардировки Запорожья пострадали 6 человек.

    В то же время глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что пять мирных жителя получили ранения в результате атак.

    Российско-украинский конфликт Херсонская область Запорожская область
    Rusiya Zaporojye və Xersona zərbələr endirib, yaralılar var
    11 injured in Russian strikes on Ukraine's Zaporizhzhia and Kherson
