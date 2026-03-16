ВС РФ нанесли удары по Запорожью и Херсону, есть раненые
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 11:17
В результате ударов российских войск по Херсонской и Запорожским областям Украины 11 человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителей областных военных администраций (ОВА).
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате бомбардировки Запорожья пострадали 6 человек.
В то же время глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что пять мирных жителя получили ранения в результате атак.
Последние новости
11:17
11:14