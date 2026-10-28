В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О конфликте интересов".

Как сообщает, документ передан в Милли Меджлис и будет обсуждаться завтра.

Законопроект включен в повестку дня совместного заседания парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.