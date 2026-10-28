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    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О конфликте интересов"

    Милли Меджлис
    • 28 октября, 2026
    • 11:31
    В Азербайджане подготовлен новый законопроект О конфликте интересов

    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О конфликте интересов".

    Как сообщает, документ передан в Милли Меджлис и будет обсуждаться завтра.

    Законопроект включен в повестку дня совместного заседания парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Новый законопроект
    Azərbaycanda "Maraqlar toqquşması haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb
    Azerbaijan prepares new draft law on conflict of interest
    44 filmi
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