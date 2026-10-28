В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О конфликте интересов"
Милли Меджлис
- 28 октября, 2026
- 11:31
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В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О конфликте интересов".
Как сообщает, документ передан в Милли Меджлис и будет обсуждаться завтра.
Законопроект включен в повестку дня совместного заседания парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Azərbaycanda "Maraqlar toqquşması haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb
Azerbaijan prepares new draft law on conflict of interest
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