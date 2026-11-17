В Афинах (Греция) эвакуировали первый этаж Министерства защиты граждан после получения по почте подозрительного конверта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Катимерини.

По предварительной информации, отправитель конверта, предположительно, находится за границей, а в качестве получателя указан адрес, по которому расположено министерство.

В соответствии с протоколом в качестве меры предосторожности к зданию были направлены машины скорой помощи и пожарные расчеты.

Обстоятельства происшествия выясняются.