ММ принял в I чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2027 год
Финансы
- 17 ноября, 2026
- 16:39
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Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании принял в первом чтении законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2027 год".
Как сообщает Report, в 2027 году бюджетные расходы Фонда прогнозируются на уровне 319,2 млн манатов (на 19,8% больше, чем в 2026 году).
На покрытие расходов планируется направить 268,9 млн манатов (+12,8%) из доходов Фонда страхования от безработицы и 50,3 млн манатов (+79%) из остатка средств Фонда на конец текущего года.
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