Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании принял в первом чтении законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2027 год".

Как сообщает Report, в 2027 году бюджетные расходы Фонда прогнозируются на уровне 319,2 млн манатов (на 19,8% больше, чем в 2026 году).

На покрытие расходов планируется направить 268,9 млн манатов (+12,8%) из доходов Фонда страхования от безработицы и 50,3 млн манатов (+79%) из остатка средств Фонда на конец текущего года.