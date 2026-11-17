Milli Məclis İSF-nin gələnilki büdcəsini I oxunuşda qəbul edib
Maliyyə
- 17 noyabr, 2026
- 16:12
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Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "İşsizlikdən sığorta fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi I oxunuşda qəbul edilib.
"Report" xəbər verir ki, 2027-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İşsizlikdən Sığorta Fondunun (İSF) büdcə xərclərinin 319,2 milyon manat (2026-cı illə müqayisədə 19,8 % çox) olması proqnozlaşdırılır.
Xərclərin 268,9 milyon manatının (12,8 % çox) İSF-nin gəlirlərinin, 50,3 milyon manatının (79 % çox) isə Fondun cari ilin sonuna istifadə olunmamış qalığının hesabına qarşılanması nəzərdə tutulur.
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