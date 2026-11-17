Более 1 тыс. сотрудников спецподразделения французской полиции CRS 8, которая занимается подавлением беспорядков, записались на медосмотр с тем, чтобы их не смогли задействовать во время масштабных протестов сегодня.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Полицейский профсоюз Un1te указал на "истощение сил полиции по борьбе с беспорядками" после нескольких недель многочисленных демонстраций, которые чаще всего сопровождались столкновениями между правоохранительными органами и протестующими.

"Сегодня утром несколько сотен измученных сотрудников CRS вынуждены обратиться к врачам. В то же время административный, технический и специализированный персонал, прикомандированный к CRS, бастует", - указывает профсоюз.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес пообещал правоохранительнысм органам увеличить специальную надбавку за выполнение служебных обязанностей, так называемую премию за риск. После встречи в МВД сочли это предложение "недостаточным" и даже "неприемлемым". Это увеличение, которое повысит размер премии до 33,5%, "будет поэтапным в течение трех лет, до 2029 года, с первым повышением в апреле 2027 года.

Отметим, что сегодня, по прогнозам властей, на улицы французских городов могут выйти от 250 до 360 тыс. человек, из которых до 60 тыс. - в Париже.