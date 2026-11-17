Цена на нефть марки Brent снизились до $91,75 за баррель
Энергетика
- 17 ноября, 2026
- 09:25
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Мировые цены на нефть марки Brent снизились более чем на 4%, до $91,75 за баррель.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
При этом январские фьючерсы на WTI выросли на 0,39%, до $84,14 за баррель.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тыс. баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с.
В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с, и ожидает, что в четвертом квартале предложение на рынке будет превышать спрос.
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