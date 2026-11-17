В Сиязане автомобиль столкнулся с КАМАЗом, один человек погиб
Происшествия
- 17 ноября, 2026
- 09:18
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В Сиязане в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком КАМАЗ погиб один человек.
Как сообщает Report, автомобиль марки VAZ-2107 под управлением Хангулу Агаева столкнулся с грузовиком КАМАЗ, которым управлял Мехрадж Байрамов.
Пострадавшего Агаева доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело.
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