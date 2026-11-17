В Сиязане в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком КАМАЗ погиб один человек.

Как сообщает Report, автомобиль марки VAZ-2107 под управлением Хангулу Агаева столкнулся с грузовиком КАМАЗ, которым управлял Мехрадж Байрамов.

Пострадавшего Агаева доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.