В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 17 ноября, 2026
- 08:38
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.