Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.