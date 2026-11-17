Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
İnfrastruktur
- 17 noyabr, 2026
- 08:22
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
Hazırda yollarda vəziyyət:
1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;
2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;
4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;
5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;
6. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
Son xəbərlər
09:01
Azərbaycanın qadın basketbol millisi bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcəkKomanda
08:47
Hikmət Hacıyev Aİ rəsmiləri ilə Avropa İttifaqı - Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edibXarici siyasət
08:36
Xocavənd sakini: Biz qələbəyə layiqik, torpağımıza qayıtmaq haqqımızdırDaxili siyasət
08:28
Monqolustan Prezidenti istefa veribDigər ölkələr
08:22
Foto
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıbİnfrastruktur
08:01
Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
07:48
BMT missiyasının ilk qrupu Qərbi Saxaranı tərk edibDigər ölkələr
07:22
Keçmiş məcburi köçkün: Cəbrayıla qürur hissi ilə qayıdırıqDaxili siyasət
07:12
Foto
Xocavənd, Cəbrayıl və Zəngilanın kəndlərinə köç karvanları yola salınıbDaxili siyasət