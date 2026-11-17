Отношения между Европейским союзом и Азербайджаном имеют стратегическое значение и продолжают развиваться, открывая новые возможности для сотрудничества.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев по итогам встреч с заместителем генерального секретаря ЕС по политическим вопросам Олафом Скугом и заместителем генсека по вопросам мира, безопасности и обороны Давидом Цвахом.

Х. Гаджиев указал, что недавние контакты на высшем уровне придали дополнительный импульс двусторонним отношениям и способствовали продвижению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

"Роль Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы и его вклад в укрепление региональных транспортных связей, в частности через Средний коридор, открывают значительные возможности для дальнейшего сотрудничества. Новые направления взаимодействия, включая возобновляемую энергетику, цифровизацию, инновации и инвестиции, также приобретают все большее значение, расширяя охват двусторонней повестки.

Мы подчеркнули важность сохранения набранного темпа и воплощения наших обсуждений во взаимовыгодные результаты", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.