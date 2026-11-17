Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз роста экономики Южной Кореи до 3,9% в этом году, что на 0,6 процентных пункта выше предыдущего прогноза на фоне ускоряющегося глобального суперцикла в полупроводниковой отрасли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

В МВФ также заявили, что экономика Южной Кореи вырастет на 3,3% в 2027 году, что означает рост более чем на 3% второй год подряд.

"Глобальный подъем в сфере искусственного интеллекта оказывает исключительное положительное влияние на корейскую экономику благодаря рекордно высокому экспорту полупроводников, что приводит к росту корпоративных доходов и налоговых поступлений", - говорится в сообщении.

Также прогнозируется, что инфляция достигнет 2,7 процента в 2026 году и 2,3 процента в 2027 году на фоне укрепления внутреннего спроса.

Делегация МВФ во главе с главой миссии Коринн Делешат сделала этот прогноз после двухнедельных консультаций с ключевыми корейскими экономическими и финансовыми институтами, включая Министерство финансов и экономики.