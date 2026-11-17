Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2026)
Финансы
- 17 ноября, 2026
- 09:15
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
91,80
|
-4,04
|
30,95
|
WTI (долл/барр)
|
85,10
|
-3,46
|
27,68
|
Золото (долл/унция)
|
3 874,10
|
-12,20
|
-467,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 608,17
|
-739,38
|
3 544,88
|
S&P 500
|
7 416,59
|
-145,08
|
571,09
|
Nasdaq
|
24 509,76
|
-626,51
|
1 267,77
|
Nikkei
|
59 057,89
|
-2 084,46
|
8 718,41
|
Dax
|
26 598,64
|
-151,31
|
2 108,23
|
FTSE 100
|
10 881,55
|
-21,01
|
950,17
|
CAC 40 INDEX
|
8 352,00
|
-16,91
|
202,50
|
Shanghai Composite
|
3 601,26
|
-33,09
|
-367,58
|
Bist 100
|
11 841,81
|
-1,01
|
580,29
|
RTS
|
945,17
|
-17,75
|
-168,96
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1004
|
-0,0019
|
-0,0741
|
USD/GBP
|
1,3191
|
-0,0023
|
-0,0282
|
JPY/USD
|
159,2500
|
-0,4600
|
2,8000
|
RUB/USD
|
82,5004
|
0,1246
|
3,7504
|
TRY/USD
|
50,4167
|
0,0569
|
7,4605
|
CNY/USD
|
6,6656
|
-0,0071
|
-0,3234
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.11.2026)
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