Мы заслужили победу, вернуться на свою землю - наше право.

Об этом корреспонденту Report сказала жительница Ходжавендского района Сахават Иманова.

"Выразить свои чувства словами очень трудно, потому что я провела там свое детство, свою молодость. Я окончила Ханкендинский университет. Эта земля для меня настолько дорога, настолько любима.

Когда я была вынуждена покинуть те места, мне было 22 года, и после того как я обосновалась в Баку, я так сильно прививала любовь к Карабаху своим ученикам, всему своему окружению во имя Родины. Все те трагедии, свидетелем которых я была, те плачущие голоса, те рыдания матерей всю жизнь были раной в моем сердце. Но сегодня я испытываю такое чувство гордости", - добавила С. Иманова.

Она выразила благодарность главе государства за радость вернуться на родную землю.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази", - заключила она.

Напомним, что сегодня в город Ходжавенд и село Гузейхырман района, в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.