Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2026)
- 17 ноября, 2026
- 09:19
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,8707 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,0606 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8707
|
100 российских рублей
|
2,0606
|
1 австралийский доллар
|
1,1458
|
1 белорусский рубль
|
0,5682
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1271
|
1 чешская крона
|
0,0766
|
1 китайский юань
|
0,2550
|
1 датская крона
|
0,2503
|
1 грузинский лари
|
0,6556
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0182
|
1 британский фунт
|
2,2427
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1685
|
1 швейцарский франк
|
2,0247
|
1 израильский шекель
|
0,5234
|
1 канадский доллар
|
1,1886
|
1 кувейтский динар
|
5,4550
|
100 казахстанских тенге
|
0,3821
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5136
|
1 молдавский лей
|
0,0936
|
1 норвежская крона
|
0,1762
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6131
|
1 польский злотый
|
0,4250
|
1 румынский лей
|
0,3500
|
1 сербский динар
|
0,0159
|
1 сингапурский доллар
|
1,3195
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2874
|
1 Турецкая лира
|
0,0337
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0375
|
100 Японских йен
|
1,0678
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9339
|
Золото
|
6586,1230
|
Серебро
|
80,8286
|
Платина
|
2507,7890
|
Палладий
|
1669,1280