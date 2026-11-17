Сегодня женская баскетбольная сборная Азербайджана сыграет с Исландией
Командные
- 17 ноября, 2026
- 09:15
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Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет свой очередной матч в отборочном раунде чемпионата Европы 2029 года.
Как сообщает Report, в третьем туре команда сыграет на выезде с Исландией.
Матч начнется в 23:30 по бакинскому времени.
Ранее азербайджанская команда проиграла Ирландии (73:91) и Швейцарии (33:84).
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