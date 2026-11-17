Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет свой очередной матч в отборочном раунде чемпионата Европы 2029 года.

Как сообщает Report, в третьем туре команда сыграет на выезде с Исландией.

Матч начнется в 23:30 по бакинскому времени.

Ранее азербайджанская команда проиграла Ирландии (73:91) и Швейцарии (33:84).