Azərbaycanın qadın basketbol millisi bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 17 noyabr, 2026
- 09:01
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Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, yığma III turda İslandiya seçməsinin qonağı olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası daha əvvəl İrlandiya (73:91) və İsveçrəyə (33:84) uduzub.
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