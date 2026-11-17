Милли Меджлис принял в I чтении изменения о применении в Азербайджане системы почасовой оплаты труда.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение проект изменений в Трудовой кодекс, входящий в пакет государственного бюджета на 2027 год.

Почасовая оплата будет применяться на предприятиях, работающих в определенных сферах экономики, а также на рабочих местах, созданных работодателями - физическими лицами. Перечень таких сфер утвердит уполномоченный государственный орган.

В организациях, финансируемых из государственного бюджета, почасовую оплату разрешат применять в том случае, если она предусмотрена действующей системой оплаты труда.

Законопроект также устанавливает минимальные гарантии для работников. Оплата каждого отработанного часа также не сможет быть ниже установленной минимальной почасовой зарплаты.

Если сотрудник проработал в течение дня менее одного часа, он все равно должен получить не меньше минимальной оплаты за полный час. Неполный последующий час также будет засчитываться и оплачиваться как полный.

При этом минимальная почасовая зарплата должна быть выше часовой ставки, рассчитанной на основе минимальной месячной заработной платы.

Еще одно изменение предусматривает полный переход на электронную выплату зарплат. Работодатель будет перечислять зарплату и другие выплаты на банковский счет, который выберет сам сотрудник.

Это позволит контролировать своевременность и размер выплат, следить за соблюдением трудового законодательства и усилить борьбу с неофициальной занятостью.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.