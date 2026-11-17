Нидерланды, Норвегия, ЕС и Финляндия объявили о выделении 70 млн евро на разминирование территорий Украины.

Как передает Report, об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в своем Telegram-канале по итогам международной конференции по вопросам противоминной деятельности UMAC 2026, прошедшей в Брюсселе.

"Благодарен за эту важную поддержку Нидерландам, Норвегии, ЕС и Финляндии. Это поможет быстрее возвращать земли к безопасному использованию, восстанавливать работу аграриев, предприятий и громад", – написал Корецкий.

По словам премьера, за 2023-2025 годы Украина обследовала и вернула к использованию более 40 тыс. кв. км, а в этом году – еще свыше 5 тыс. кв. км.

Он также сообщил, что Украина реализует Национальную стратегию противоминной деятельности до 2033 года и программу разминирования сельскохозяйственных земель при поддержке ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility.

Корецкий призвал партнеров координировать финансирование с украинским правительством, привлекать местные компании и технологии, а также планировать разминирование одновременно с восстановлением жилья, дорог и предприятий.

Кроме того, премьер предложил запустить совместные программы по разминированию в других странах, объединив украинский опыт и технологии с ресурсами международных партнеров.

"Первые результаты планируем представить на следующей Ukraine Mine Action Conference в Литве", - добавил он.