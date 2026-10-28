Токаев предложил обсудить трехлетний мораторий на проверки бизнеса с 2027 года

В Казахстане необходимо обсудить введение нового трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на 24KZ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного послания народу Казахстана.

Он предложил парламенту и правительству совместно рассмотреть данный вопрос.

По его словам, предприниматели продолжают испытывать давление через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов. За первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34%. При этом сумма штрафов увеличилась почти на 11%, а число внеплановых проверок выросло в десятки раз.

"Между тем анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать", – подчеркнул он.

Токаев напомнил об эффективности моратория на проверки микро- и малого бизнеса, действовавшего в 2020–2023 годах. При обсуждении новой меры он призвал учесть как положительные, так и отрицательные стороны прежнего опыта.

"Данный шаг следует рассматривать как стратегическую паузу для перезагрузки контрольно-надзорной системы и перехода к цифровой модели регулирования", – сказал он.

Президент Казахстана также поручил усовершенствовать участие малого и среднего бизнеса в закупках государственных органов и квазигосударственных компаний, а также зарезервировать часть закупаемого объема за такими предприятиями и смягчить требования к поставщикам.

Кроме того, правительству предстоит разработать специальный план развития среднего бизнеса. Документ должен предусматривать механизмы долгосрочного финансирования, технологического обновления предприятий и расширения их сотрудничества с крупными производствами.