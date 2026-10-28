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    Ильхам Алиев: Коррупция - преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:38
    Ильхам Алиев: Коррупция - преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам

    Коррупция – это преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам, наносящее вред социальной справедливости, здоровой конкуренции и экономическому развитию.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    "В некоторых случаях трансграничный характер таких преступлений требует принятия соответствующих мер как на национальном, так и на международном уровнях. В этой связи "Конвенция Мекка Аль-Мукаррама о сотрудничестве государств-членов ОИС в области правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией" является стратегическим документом, формирующим единую правовую платформу в данной сфере. Присоединение Азербайджана к этой Конвенции имеет большое значение для развития международного сотрудничества.

    В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией. Важную роль в предотвращении коррупции играют совершенствование законодательства, повышение прозрачности и отчетности в государственном управлении, цифровизация и обеспечение доступности государственных услуг, усиление общественного контроля", - говорится в обращении главы государства.

    Ильхам Алиев Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией
    İlham Əliyev: Korrupsiya dövlət təsisatlarına ictimai etimadı sarsıdan, iqtisadi inkişafa xələl gətirən cinayətdir
    Ilham Aliyev: Corruption is a crime that undermines public trust in state institutions
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