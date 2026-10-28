Ильхам Алиев: Коррупция - преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам

Коррупция – это преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам, наносящее вред социальной справедливости, здоровой конкуренции и экономическому развитию.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"В некоторых случаях трансграничный характер таких преступлений требует принятия соответствующих мер как на национальном, так и на международном уровнях. В этой связи "Конвенция Мекка Аль-Мукаррама о сотрудничестве государств-членов ОИС в области правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией" является стратегическим документом, формирующим единую правовую платформу в данной сфере. Присоединение Азербайджана к этой Конвенции имеет большое значение для развития международного сотрудничества.

В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией. Важную роль в предотвращении коррупции играют совершенствование законодательства, повышение прозрачности и отчетности в государственном управлении, цифровизация и обеспечение доступности государственных услуг, усиление общественного контроля", - говорится в обращении главы государства.