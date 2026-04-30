Azərbaycan çimərlik futbolu millisi ilk yoldaşlıq matçında Belarusa uduzub
Futbol
- 30 aprel, 2026
- 10:43
Bakıda təlim-məşq toplanışında olan çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi ilk yoldaşlıq oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, komanda Belarus yığması ilə qarşılaşıb.
Su İdmanı Sarayında təşkil olunan görüş qonaq komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Millimizin heyətində qolu Ramil Əliyev vurub.
