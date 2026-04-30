İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Xulian Alvares UEFA Çempionlar Liqasında 25 qola Messidən tez çatıb

    Futbol
    • 30 aprel, 2026
    • 10:25
    Xulian Alvares UEFA Çempionlar Liqasında 25 qola Messidən tez çatıb

    İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Xulian Alvares UEFA Çempionlar Liqasında Lionel Messinin nailiyyətini geridə qoyub.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, hücumçu buna doğma meydanda İngiltərə təmsilçisi "Arsenal"la heç-heçə (1:1) etdikləri yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda fərqlənməklə nail olub.

    Bu, argentinalı forvardın qitənin bir nömrəli klub turnirində 25-ci qoludur. O, bu rəqəmə bütün cənubi amarikalılardan daha tez çatıb. Alvares bu turnirdəki 41-ci görüşdə 25 qol vurubsa, Messi 42-ci oyunda bunu bacarıb.

    Bundan əlavə, o, UEFA Çempionlar Liqasında bir mövsümdə 10 qol vuran ilk "Atletiko"lu oyunçu ünvanına da sahib çıxıb.

    Xatırladaq ki, "Arsenal" və "Atletiko" komandaları arasında cavab görüşü mayın 5-də reallaşacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Xulian Alvares Lionel Messi Atletiko FK Arsenal FK

    Son xəbərlər

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti