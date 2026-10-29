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    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 16:46
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, mərhələnin son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.

    "Karvan-Yevlax" səfərdə "Zəngəzur"u 4:1 hesabı ilə məğlub edib. "Xankəndi" isə evdə "Gəncəbasar"a 2:3 hesabı ilə uduzub.

    Xatırladaq ki, raundun əvvəlki matçlarında "Araz-Naxçıvan" "Şimal"ı (6:0), "Marafon" "Zaqatala"nı (1:0), "Sumqayıt" "Kür-Araz"ı (11:0), "Qəbələ" "Mingəçevir"i (3:0), "Zirə" "Səbail"i (2:2, p. - 3:2), "İmişli" "Qaradağ Lökbatan"ı (4:1), "Şamaxı" "Hypers"i (5:1), "Şahdağ Qusar" MOİK-i (9:1), "Şəfa" "Ağstafa Gəncləri"ni (9:2), "Kəpəz" "Baku Sportinq"i (3:1) məğlub edib.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Karvan-Yevlax FK Zəngəzur FK Xankəndi FK Gəncəbasar FK
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    44 filmi

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