Azərbaycanda I rübdə sığortaedənlərin sayı 2,2 milyondan çox olub
Maliyyə
- 30 aprel, 2026
- 10:29
Bu ilin yanvar-mart aylarında fərdi uçot sistemində qeydə alınan sığortaedənlərin sayı 21 196 vahid artaraq 2,2 milyon vahiddən çox olub.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) bildirilib.
Məlumata görə, qeydə alınan sığortaedənlərin sayı hüquqi şəxslər üzrə 3 min, fiziki şəxslər üzrə 16,8 min, torpaq mülkiyyətçiləri üzrə isə 1,2 min vahiddən çox artıb.
