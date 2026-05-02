Tramp ABŞ-nin silahının mümkün tükənməsindən narahat deyil
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 02:22
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqton İranla müharibə fonunda Pentaqonun arsenalının mümkün tükənməsindən narahat deyil.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.
Hərbi ehtiyatların tükənməsindən narahat olub-olmadığı ilə bağlı suala cavab olaraq Tramp narahatlığa heç bir səbəb olmadığını bildirib.
"Dünyanın hər yerində ehtiyatlarımız var və lazım gələrsə, onlardan istifadə edə bilərik. Dünyanın hər yerində böyük ehtiyatlarımız var", - deyə ABŞ Prezidenti bildirib.
Daha əvvəl Tramp Konqresə rəsmi olaraq bildirib ki, Ağ Ev İranla müharibəni bitmiş hesab edir. Qeyd olunur ki, bu addım ABŞ silahlı qüvvələrinin xaricdə istifadəsini tənzimləyən ABŞ qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı idi.
