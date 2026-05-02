Tramp ABŞ-nin silahının mümkün tükənməsindən narahat deyil
    Tramp ABŞ-nin silahının mümkün tükənməsindən narahat deyil

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqton İranla müharibə fonunda Pentaqonun arsenalının mümkün tükənməsindən narahat deyil.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.

    Hərbi ehtiyatların tükənməsindən narahat olub-olmadığı ilə bağlı suala cavab olaraq Tramp narahatlığa heç bir səbəb olmadığını bildirib.

    "Dünyanın hər yerində ehtiyatlarımız var və lazım gələrsə, onlardan istifadə edə bilərik. Dünyanın hər yerində böyük ehtiyatlarımız var", - deyə ABŞ Prezidenti bildirib.

    Daha əvvəl Tramp Konqresə rəsmi olaraq bildirib ki, Ağ Ev İranla müharibəni bitmiş hesab edir. Qeyd olunur ki, bu addım ABŞ silahlı qüvvələrinin xaricdə istifadəsini tənzimləyən ABŞ qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı idi.

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Son xəbərlər

    07:10

    İranın son təklifi mətbuata sızıb

    Region
    06:48

    "Reuters": ABŞ Qəzzadakı koordinasiya mərkəzini bağlamaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    05:49

    ABŞ Yaxın Şərq müttəfiqlərinə 8,6 milyard dollarlıq silah satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    05:35

    Rusiya XİN: BMT TŞ-nin beş üzvü arasındakı deqradasiya strateji risklərin artmasına səbəb olub

    Region
    05:18

    Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilib

    Digər ölkələr
    04:53

    ABŞ Avropa müttəfiqlərini silah tədarükündə mümkün gecikmələrlə bağlı xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    04:21

    Kuba Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    03:50

    ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:19

    Meksikada turistləri daşıyan avtobus aşıb, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti