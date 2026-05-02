    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не испытывает обеспокоенности из-за возможного истощения арсеналов Пентагона на фоне войны с Ираном.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

    Отвечая на вопрос, вызывает ли у него тревогу расход военных запасов, Трамп заявил, что поводов для беспокойства нет.

    "У нас есть запасы по всему миру, и при необходимости мы можем ими воспользоваться. По всему миру у нас огромные запасы", - сказал президент США.

    Ранее Трамп официально уведомил руководство Конгресса о том, что Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Этот шаг, как отмечается, был связан с требованиями американского законодательства, регулирующего применение Вооруженных сил США за рубежом.

    Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, исполнительная власть может использовать армию за пределами страны более 60 дней только при наличии разрешения Конгресса. На 1 мая пришелся 60-й день войны с Ираном, при этом Белый дом не запрашивал у законодателей санкцию на продолжение участия США в конфликте.

    Конституция США закрепляет право объявления войны за Конгрессом, а не за президентом.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп
