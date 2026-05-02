    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    • 02 may, 2026
    • 01:39
    CNN: İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    İranın hücumları nəticəsində ABŞ-nin Yaxın Şərqdə yerləşən 8 ölkədəki ən azı 16 hərbi obyektinə ziyan dəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CNN" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bunlar regiondakı Amerika hərbi infrastrukturunun əsas elementləridir və onların bəziləri hazırda faktiki olaraq istifadəyə yararsızdır.

    Belə ki, kəşfiyyat təyyarələrinin, rabitə sistemlərinin və radar sistemlərinin vurulduğu qeyd edilib.

    Hücumlar ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı hərbi obyektlərinə edilib.

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

