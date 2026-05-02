CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 02 мая, 2026
    • 00:13
    Иранские удары нанесли повреждения не менее 16 военным объектам США в восьми странах Ближнего Востока.

    Как передает Report, об этом сообщил CNN.

    Отмечается, что речь идет о ключевых элементах американской военной инфраструктуры в регионе. По данным телеканала, часть этих объектов в настоящее время фактически непригодна для дальнейшего использования.

    Отмечается, что под удар попали разведывательные самолеты, системы связи и радиолокационные комплексы.

    Согласно информации CNN, атаки затронули американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения. Президент США Дональд Трамп 22 апреля объявил о бессрочном характере режима прекращения огня.

    Однако, в качестве средства давления на Тегеран для заключения сделки США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном

