В Азербайджане число страхователей за 3 месяца превысило 2,2 млн
Финансы
- 30 апреля, 2026
- 10:49
В январе-марте текущего года число страхователей, зарегистрированных в системе индивидуального учета социального страхования, увеличилось на 21 196 единиц, превысив 2,2 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Число зарегистрированных страхователей среди юридических лиц увеличилось на 3 тыс., среди физических лиц - на 16,8 тыс., среди землевладельцев - на 1,2 тыс. единиц.
