    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan avtomobil yolunun Balakən rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 60 yaşlı Mamed Niçaxovun idarə etdiyi "Mercedes" və 31 yaşlı Musa Qurbanovun idarə etdiyi "Opel" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "Mercedes" in sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

    В Балакене произошло тяжелое ДТП с летальным исходом

    07:10

    İranın son təklifi mətbuata sızıb

    Region
    06:48

    "Reuters": ABŞ Qəzzadakı koordinasiya mərkəzini bağlamaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    05:49

    ABŞ Yaxın Şərq müttəfiqlərinə 8,6 milyard dollarlıq silah satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    05:35

    Rusiya XİN: BMT TŞ-nin beş üzvü arasındakı deqradasiya strateji risklərin artmasına səbəb olub

    Region
    05:18

    Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilib

    Digər ölkələr
    04:53

    ABŞ Avropa müttəfiqlərini silah tədarükündə mümkün gecikmələrlə bağlı xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    04:21

    Kuba Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    03:50

    ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:19

    Meksikada turistləri daşıyan avtobus aşıb, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti