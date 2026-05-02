В Балакене произошло тяжелое ДТП с летальным исходом

В Балакене произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария была зарегистрирована на участке автомобильной дороги Евлах-Загатала-Грузия, проходящем по территории Балакенского района.

Согласно информации, столкнулись автомобили марки Mercedes под управлением 60-летнего Мамеда Ничахова и Opel, которым управлял 31-летний Муса Гурбанов. В результате водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте происшествия.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

