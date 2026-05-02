    В Балакене произошло тяжелое ДТП с летальным исходом

    • 02 мая, 2026
    В Балакене произошло тяжелое ДТП с летальным исходом

    В Балакене произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария была зарегистрирована на участке автомобильной дороги Евлах-Загатала-Грузия, проходящем по территории Балакенского района.

    Согласно информации, столкнулись автомобили марки Mercedes под управлением 60-летнего Мамеда Ничахова и Opel, которым управлял 31-летний Муса Гурбанов. В результате водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте происшествия.

    В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Балакенский район Муса Гурбанов
    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    07:49

    Вадефуль: Заменить ядерный зонтик США в ближайшие годы невозможно

    07:38

    МИД РФ заявил о резком ухудшении отношений между постоянными членами СБ ООН

    07:09

    WSJ: Иран допустил переговоры с США при готовности Вашингтона рассмотреть новое предложение

    06:41

    США намерены сократить миссию по контролю за перемирием в Газе

    06:13

    В Дубае отменен минимальный инвестиционный порог для получения вида на жительство

    05:48

    Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе

    05:13

    США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд

    04:42

    Куба осудила новые санкции США

    04:18

    Петер Мадьяр планирует назначить своего зятя министром юстиции

