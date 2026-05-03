Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Монголия готова возглавить развитие рынков капитала в регионе CAREC–ASEAN

    Финансы
    • 03 мая, 2026
    • 08:32
    Монголия готова возглавить развитие рынков капитала в регионе CAREC–ASEAN

    Монголия готова возглавить инициативу развития рынков капитала в регионе CAREC-ASEAN.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила заместитель министра финансов Монголии Хулан Бат-Эрдэнэ (Khulan Bat-Erdene) на семинаре по рынку капитала в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "В регионе CAREC-ASEAN мы постоянно говорим об экономическом росте, потенциале, а также о диверсификации экономики. Поэтому я рассматриваю рынок капитала как максимально справедливый и прозрачный механизм распределения благосостояния. Это также способ раскрыть экономический потенциал за счет использования рыночных инструментов, а не только фискальных мер, бюджетных средств или обычного кредитования. В этом отношении рынок капитала открывает колоссальные возможности, и Монголия готова возглавить эту инициативу", - заявила замминистра.

    Азиатский банк развития (АБР) Монголия
    Monqolustan CAREC-ASEAN regionunda kapital bazarlarının inkişafı təşəbbüsünə rəhbərlik etməyə hazırdır

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей