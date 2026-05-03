Монголия готова возглавить развитие рынков капитала в регионе CAREC–ASEAN

Монголия готова возглавить инициативу развития рынков капитала в регионе CAREC-ASEAN.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила заместитель министра финансов Монголии Хулан Бат-Эрдэнэ (Khulan Bat-Erdene) на семинаре по рынку капитала в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"В регионе CAREC-ASEAN мы постоянно говорим об экономическом росте, потенциале, а также о диверсификации экономики. Поэтому я рассматриваю рынок капитала как максимально справедливый и прозрачный механизм распределения благосостояния. Это также способ раскрыть экономический потенциал за счет использования рыночных инструментов, а не только фискальных мер, бюджетных средств или обычного кредитования. В этом отношении рынок капитала открывает колоссальные возможности, и Монголия готова возглавить эту инициативу", - заявила замминистра.