Сегодня в Баку стартует "Бакинский марафон - 2026", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, в соревновании наряду с гражданами Азербайджана принимают участие представители США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

Как и в предыдущие годы, в марафоне участвуют лица с ограниченными физическими возможностями, а также люди с синдромом Дауна.

Хотя старт марафона намечен на 10:00, с 07:00 на Площади Государственного флага уже царит атмосфера спортивного праздника.

В организованной для участников зоне атлетов перед стартом прошли занятия по йоге и разминке, а в фан-зоне были организованы выступления DJ, различные развлечения и интерактивные игры.

Девятый по счету "Бакинский марафон" впервые пройдет на полной дистанции 42 км.

Забег стартует с Площади Государственного флага, а финишная черта расположена на территории Sea Breeze.