Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Баку стартует "Бакинский марафон - 2026"

    Индивидуальные
    • 03 мая, 2026
    • 10:09
    В Баку стартует Бакинский марафон - 2026

    Сегодня в Баку стартует "Бакинский марафон - 2026", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

    Как передает Report, в соревновании наряду с гражданами Азербайджана принимают участие представители США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

    Как и в предыдущие годы, в марафоне участвуют лица с ограниченными физическими возможностями, а также люди с синдромом Дауна.

    Хотя старт марафона намечен на 10:00, с 07:00 на Площади Государственного флага уже царит атмосфера спортивного праздника.

    В организованной для участников зоне атлетов перед стартом прошли занятия по йоге и разминке, а в фан-зоне были организованы выступления DJ, различные развлечения и интерактивные игры.

    Девятый по счету "Бакинский марафон" впервые пройдет на полной дистанции 42 км.

    Забег стартует с Площади Государственного флага, а финишная черта расположена на территории Sea Breeze.

    В Баку стартует Бакинский марафон - 2026
    В Баку стартует Бакинский марафон - 2026
    В Баку стартует Бакинский марафон - 2026
    В Баку стартует Бакинский марафон - 2026
    В Баку стартует Бакинский марафон - 2026
    В Баку стартует Бакинский марафон - 2026
    Бакинский марафон Фонд Гейдара Алиева
    Фото
    "Bakı Marafonu 2026" başlayır

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей