"Интер Майами" уступил "Орландо" в матче MLS
Футбол
- 03 мая, 2026
- 09:13
"Интер Майами" со счетом 3:4 проиграл "Орландо" в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
Как передает Report, в составе победителей хет-трик оформил Мартин Охеда, отличившийся на 39-й, 68-й и 78-й минутах. Еще один мяч забил Тайриз Спайсер (90+3).
У хозяев поля голами отметились Йен Фрэй (4), Теласко Сеговия (25) и Лионель Месси (33).
После 11 матчей "Интер Майами" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 очков. "Орландо" располагается на 13-й строчке с 10 очками.
В следующем матче "Интер Майами" 9 мая сыграет на выезде с "Торонто", а "Орландо" встретится в гостях с "Монреалем".
