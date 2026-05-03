    Футбол
    • 03 мая, 2026
    • 09:13
    Интер Майами уступил Орландо в матче MLS

    "Интер Майами" со счетом 3:4 проиграл "Орландо" в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

    Как передает Report, в составе победителей хет-трик оформил Мартин Охеда, отличившийся на 39-й, 68-й и 78-й минутах. Еще один мяч забил Тайриз Спайсер (90+3).

    У хозяев поля голами отметились Йен Фрэй (4), Теласко Сеговия (25) и Лионель Месси (33).

    После 11 матчей "Интер Майами" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 очков. "Орландо" располагается на 13-й строчке с 10 очками.

    В следующем матче "Интер Майами" 9 мая сыграет на выезде с "Торонто", а "Орландо" встретится в гостях с "Монреалем".

    "İnter Mayami" MLS matçında "Orlando"ya məğlub olub

