Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Армения и Болгария подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях.

Отмечается, что документ подписали Пашинян и президент Болгарии Илияна Йотова, находящаяся с визитом в Ереване для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Согласно информации, подписанная декларация определяет основные направления двустороннего сотрудничества и закрепляет установление стратегического партнерства. Документ включает 5 основных направлений: политический диалог и международное сотрудничество, безопасность и оборона, экономическое и технологическое сотрудничество, энергетика, а также образование, наука, культура и туризм.

В рамках соглашения стороны планируют активизировать контакты на высоком уровне, углубить сотрудничество с ЕС, развивать торгово-экономические связи, поддерживать транспортные и энергетические проекты, а также сотрудничать в областях кибербезопасности, противодействия дезинформации и обороны. В документе также подчеркивается важность регионального мира и участия Армении в европейских инициативах.

Отметим, что 4 мая в армянской столице состоится 8-й саммит ЕПС. Первое заседание сообщества состоялось в чешской столице Праге 6 октября 2022 года. После этого саммиты последовательно проходили в Кишиневе (столица Молдовы), Гранаде (Испания), Оксфордшире (Великобритания), Будапеште (столица Венгрии), Тиране (столица Албании) и Копенгагене (столица Дании).

ЕПС объединяет лидеров примерно 50 европейских стран. Оно предоставляет платформу для содействия политическому диалогу и сотрудничеству в решении вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента.