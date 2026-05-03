В Измире проходят "Дни Азербайджана" по случаю 40-летия побратимства с Баку
- 03 мая, 2026
- 15:31
В Измире проходят "Дни Азербайджана", приуроченные к 40-летию объявления Баку и Измира городами-побратимами.
Как передает Report, по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле в Измире состоялось открытие юбилейных мероприятий.
При совместной организации Генконсульства и мэрии Измира состоялся концерт народного артиста Алима Гасымова и заслуженной артистки Фарганы Гасымовой под названием "Песни братства".
Церемония открытия юбилейных мероприятий прошла в Театре под открытым небом Культурного парка Измира.
Генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и мэр Измира Джемиль Тугай, выступая на открытии мероприятия, рассказали об исторических связях между двумя странами.
Было отмечено, что соглашение о побратимстве между Измиром и Баку является не просто документом, а отражением общей истории и культуры, а дух этой солидарности сегодня демонстрируется на самом высоком уровне между двумя странами.
В рамках музыкальной программы прозвучали выступления Алима и Фарганы Гасымовых. Во время концерта, в котором приняли участие многочисленные зрители, развевались флаги двух стран, а выступления артистов сопровождались аплодисментами.
Также состоялся осмотр выставки исторических фотографий Баку и Измира.
Отметим, что решение о побратимстве Баку и Измира было подписано 29 апреля 1986 года, а в 1986–1987 годах в обоих городах по этому случаю прошли различные культурные мероприятия.
Согласно информации Генерального консульства, в течение года юбилейные мероприятия продолжатся различными программами и проектами.