В Измире проходят "Дни Азербайджана" по случаю 40-летия побратимства с Баку

В Измире проходят "Дни Азербайджана", приуроченные к 40-летию объявления Баку и Измира городами-побратимами.

Как передает Report, по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле в Измире состоялось открытие юбилейных мероприятий.

При совместной организации Генконсульства и мэрии Измира состоялся концерт народного артиста Алима Гасымова и заслуженной артистки Фарганы Гасымовой под названием "Песни братства".

Церемония открытия юбилейных мероприятий прошла в Театре под открытым небом Культурного парка Измира.

Генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и мэр Измира Джемиль Тугай, выступая на открытии мероприятия, рассказали об исторических связях между двумя странами.

Было отмечено, что соглашение о побратимстве между Измиром и Баку является не просто документом, а отражением общей истории и культуры, а дух этой солидарности сегодня демонстрируется на самом высоком уровне между двумя странами.

В рамках музыкальной программы прозвучали выступления Алима и Фарганы Гасымовых. Во время концерта, в котором приняли участие многочисленные зрители, развевались флаги двух стран, а выступления артистов сопровождались аплодисментами.

Также состоялся осмотр выставки исторических фотографий Баку и Измира.

Отметим, что решение о побратимстве Баку и Измира было подписано 29 апреля 1986 года, а в 1986–1987 годах в обоих городах по этому случаю прошли различные культурные мероприятия.

Согласно информации Генерального консульства, в течение года юбилейные мероприятия продолжатся различными программами и проектами.