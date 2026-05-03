Двое мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш
Другие страны
- 03 мая, 2026
- 14:39
Два человека погибли при крушении неподалеку от Кале лодки с 80 мигрантами, пытавшимися добраться до Великобритании из Франции.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную администрацию.
"С прискорбием сообщаем, что мы нашли двух погибших женщин. Остальных удалось спасти", - сказал Кристоф Маркс, представитель администрации французского департамента Па-де-Кале.
Отмечается, что в свете проблем с незаконным пересечением границы и большими потоками мигрантов Великобритания в прошлом месяце объявила о выделении Франции до 660 млн фунтов стерлингов (895,8 млн долларов) в рамках трехлетнего соглашения о пограничной безопасности. Данные средства будут направлены на борьбу с нелегальными мигрантами, пересекающими Ла-Манш.
Последние новости
20:17
В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человекДругие страны
20:11
Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингуИндивидуальные
20:03
Фото
Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНОТуризм
19:59
В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работыПроисшествия
19:53
У берегов Ирана обстрелян сухогрузДругие страны
19:49
Фото
Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастикеКомандные
19:35
Фото
На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концертыВнутренняя политика
19:28
При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 раненыДругие страны
19:07