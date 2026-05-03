Двое мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

Два человека погибли при крушении неподалеку от Кале лодки с 80 мигрантами, пытавшимися добраться до Великобритании из Франции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную администрацию.

"С прискорбием сообщаем, что мы нашли двух погибших женщин. Остальных удалось спасти", - сказал Кристоф Маркс, представитель администрации французского департамента Па-де-Кале.

Отмечается, что в свете проблем с незаконным пересечением границы и большими потоками мигрантов Великобритания в прошлом месяце объявила о выделении Франции до 660 млн фунтов стерлингов (895,8 млн долларов) в рамках трехлетнего соглашения о пограничной безопасности. Данные средства будут направлены на борьбу с нелегальными мигрантами, пересекающими Ла-Манш.