Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Узбекистан предложил АБР запустить программу применения ИИ в развивающихся странах

    Другие страны
    • 04 мая, 2026
    • 10:01
    Узбекистан предложил АБР запустить программу применения ИИ в развивающихся странах

    Узбекистан предлагает разработать под эгидой Азиатского банка развития (АБР) специальную программу по масштабному применению искусственного интеллекта (ИИ) в развивающихся странах.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    Мирзиёев подчеркнул, что использование открытых моделей искусственного интеллекта необходимо и в наиболее востребованных населением сферах образования, здравоохранения, водном хозяйстве, экологии и обеспечения продовольственной безопасности.

    Президент также отметил, что Узбекистан присоединился к инициативе АБР "Цифровая магистраль для Азии" и в связи с этим выдвинул предложение открыть в Ташкенте ее региональный координационный центр.

    Шавкат Мирзиёев Искусственный интеллект Азиатский банк развития (АБР)
    Şavkat Mirziyoyev ADB çərçivəsində süni intellekt üzrə xüsusi proqram yaradılmasını irəli sürüb
    Uzbekistan offers ADB to launch program to apply AI in developing countries

    Последние новости

    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    12:01

    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Внешняя политика
    Лента новостей