Узбекистан предложил АБР запустить программу применения ИИ в развивающихся странах

Узбекистан предлагает разработать под эгидой Азиатского банка развития (АБР) специальную программу по масштабному применению искусственного интеллекта (ИИ) в развивающихся странах.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

Мирзиёев подчеркнул, что использование открытых моделей искусственного интеллекта необходимо и в наиболее востребованных населением сферах образования, здравоохранения, водном хозяйстве, экологии и обеспечения продовольственной безопасности.

Президент также отметил, что Узбекистан присоединился к инициативе АБР "Цифровая магистраль для Азии" и в связи с этим выдвинул предложение открыть в Ташкенте ее региональный координационный центр.